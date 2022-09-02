Иран временно задержал беспилотные суда США в Красном море

ВМС Ирана задержали два беспилотных судна США в Красном море

Военно-морские силы (ВМС) Ирана временно задержали в Красном море два беспилотных разведывательных судна США. Об этом сообщили в эфире иранского радио ИРИБ, передает ТАСС.

По информации СМИ, задействованный в антитеррористической операции в Красном море иранский эсминец «Джамаран» встретил на пути своего следования два судна-беспилотника. Их пришлось взять под контроль, чтобы избежать столкновения. После этого разведывательные аппараты были отправлены в безопасный район.

Иран поставил в известность американскую сторону о местонахождении беспилотников и оставил их там.

Ранее стало известно, что военно-морские силы США пресекли попытку иранского корабля захватить американский безэкипажный надводный аппарат в Персидском заливе. Речь идет об аппарате Saildrone Explorer, оснащенном сенсорами, радарами и камерами для навигации и сбора данных.