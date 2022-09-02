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В Германии предрекли возвращение «темных веков»

Welt: с первого сентября в Германии в силу вступили более жесткие меры по экономии энергии

Фото: Reuters

С первого сентября в Германии в силу вступили новые, более жесткие меры по экономии энергии. Такое мнение выразила газета Welt.

Так, в материале предсказали возвращение темных времен. «А настроение у людей подавленное», — отмечается в статье.

Так, в офисах, где работают люди, придется поддерживать температуру не выше 19 градусов, коридоры перестанут отапливаться, проточные водонагреватели можно использовать только в том случае, если этого требуют нормы гигиены, напоминают авторы.

Также двери в магазинах необходимо закрывать, световую рекламу нельзя будет держать включенной круглосуточно, а подсветку общественных зданий отключат.

Ранее Bloomberg сообщал, что в Европе начались веерные отключения электричества из-за обострения энергетического кризиса. Первой страной Европы, где власти пошли на такой шаг, оказалась самопровозглашенная республика Косово. Электричество в населенных пунктах стали отключать на 120 минут каждые шесть часов. Исключение действует только для критически важных объектов инфраструктуры, например для больниц.

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Марина Совина
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