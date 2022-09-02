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Несущаяся вдоль российской дороги фура с горящими тюками сена попала на видео

В Воронежской области водитель на фуре Volvo продолжил движение с горящими тюками сена

В Воронежской области неподалеку от города Лиски водитель на фуре Volvo продолжил движение с горящими тюками сена вдоль дороги. Видео с места опубликовали в группе «Настоящий Воронеж» во «ВКонтакте».

На появившихся в соцсети кадрах видно, как объятая пламенем фура на полной скорости съезжает с трассы и несется по полю.

Позже выяснилось, что в машине перевозили 32 тюка сена. По неизвестной причине груз загорелся, но водитель не сразу обратил на это внимание и успел еще какое-то время проехать с пожаром в прицепе.

Когда россиянин все-таки заподозрил неладное, тут же свернул трассы и вызвал спасателей. Водитель фуры остался цел, тюки с сеном сгорели.

Ранее сообщалось, что на Президентской дороге в Севастополе фура протаранила девять машин и загорелась. Удалось установить, что у фуры могли отказать тормоза. Из-за разлива топлива начался пожар, однако его сразу потушили.

Анна Щербакова
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