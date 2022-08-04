Фура протаранила девять машин на российской трассе, загорелась и попала на видео

Опубликовано видео столкновения фуры и девяти машин на Президентской дороге в Севастополе

На Президентской дороге в Севастополе фура протаранила девять машин и загорелась. Момент происшествия попал на видео, которое публикует Telegram-канал «Mash на волне».

На кадрах видно, как грузовик на российской трассе на большой скорости сталкивается с несколькими легковыми машинами, после чего останавливается и начинает гореть.

По данным СМИ, у фуры могли отказать тормоза. Из-за разлива топлива начался пожар, однако его сразу потушили. На дороге в районе происшествия перекрыто движение, образовалась пробка.

О столкновении десятков машин на трассе в районе Севастополя днем 4 августа сообщило региональное управление МЧС. Предварительно, в результате аварии погиб один человек, пострадали еще 19, среди которых трое детей.

Ранее на трассе в подмосковном Сергиевом Посаде взорвалась фура. На кадрах с места ДТП видно, что от машины осталось только основание кузова с колесами.