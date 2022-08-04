Стало известно о погибшем в массовом ДТП под Севастополем

«Mash на волне» сообщил о погибшем в массовом ДТП под Севастополем

В массовом ДТП на объездной дороге Севастополя погиб человек, пострадали еще 19, среди них трое детей. Об этом в четверг, 4 августа, сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Также отмечается, что из-за разлива топлива началось возгорание. Пожар удалось быстро потушить.

По данным регионального управления МЧС, участниками массовой аварии стали десятки грузовых и легковых автомобилей. Точное их число не называется.

Очевидцы сняли момент происшествия на видео. На кадрах видно, как грузовик на большой скорости сталкивается с несколькими легковыми машинами, после чего останавливается и загорается. Предположительно, у фуры могли отказать тормоза.