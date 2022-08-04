Десятки легковых и грузовых машин столкнулись в российском регионе

Под Севастополем произошло массовое ДТП с участием десятков легковых и грузовых машин

Десятки грузовых и легковых автомобилей столкнулись в районе Севастополя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, в ДТП есть пострадавшие. Точное число попавших в массовую аварию автомобилей не называется.

«На месте сейчас работают силы пожарно-спасательного гарнизона Севастополя и иных экстренных служб и ведомств. Есть пострадавшие», — цитирует агентство сообщение ГУ МЧС по Севастополю.

На фотографиях с места аварии видно, что у некоторых пострадавших машин оторвало колеса, один из автомобилей в результате наезда фуры вылетел на отбойник, у остальных — не менее серьезные повреждения.

Судя по публикуемым в социальных сетях видео, у одного из участников движения отказали тормоза, из-за чего он допустил наезд на ехавших впереди автомобилистов и протаранил сразу несколько машин.

Ранее сообщалось, что на Большой улице в Хабаровске пассажирский автобус с людьми врезался в столб.