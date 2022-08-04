Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в российском городе

В Хабаровске автобус с пассажирами врезался в столб, пострадали девять человек

На Большой улице в городе Хабаровске пассажирский автобус с людьми врезался в столб. В результате ДТП пострадали девять россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

По данным врачей, тяжело пострадавших в аварии нет, шестерых из них после осмотра отпустили домой.

В прокуратуре Хабаровского края уточнили, что водитель автобуса, следовавшего по маршруту Балтимор — СНТ Черемушки, не справился с управлением. По факту ДТП проводится проверка.

«Будет дана оценка исполнению законодательства при организации пассажирских перевозок», — сообщили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что на трассе Красноярск — Енисейск автомобиль Nissan врезался в мотоблок с прицепом, в котором передвигалась семья из пяти человек. В результате аварии погибли женщина и ребенок.