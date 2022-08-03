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Женщина и ребенок погибли в аварии с мотоблоком с прицепом в российском регионе

В Красноярском крае легковушка врезалась в мотоблок с прицепом, погибли двое

Фото: группа «ГИБДД24» во ВКонтакте

На трассе КрасноярскЕнисейск автомобиль Nissan врезался в мотоблок с прицепом, в котором передвигалась семья из пяти человек. В результате аварии погибли женщина и ребенок, сообщает управление ГИБДД по Красноярскому краю на странице в соцсети «ВКонтакте».

Семья возвращалась ночью после застолья и в качестве транспорта выбрала самодельный прицеп, не оборудованный габаритными огнями и светоотражающими элементами.

«В результате ДТП погибли пассажиры мотоблока — 10-летний мальчик и 42-летняя женщина, пострадали 12-летняя девочка, 14-летний мальчик и 47-летний мужчина. В настоящее время они госпитализированы», — сообщили в ГИБДД российского региона.

Ранее сообщалось, что в обновленный Кодекс об административных правонарушениях ввели запрет на управление мотоблоками и снегоходами на дорогах общего пользования, за это полагается штраф в размере до 2 тысяч рублей.

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Валерий Розенберг
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