Директор вступился за пришедшую в нижнем белье на линейку российскую школьницу

Директор школы в Екатеринбурге заступился за пришедшую на линейку в нижнем белье школьницу

За школьницу, которая пришла на линейку в часть Дня знаний в Екатеринбурге в нижнем белье, заступился директор образовательного учреждения. Об этом сообщает «Подъем».

«Мы сейчас стараемся девчонку не травмировать, потому что ну оступилась немножко, не подумала. Было жарко, она по погоде одевалась, одевалась торжественно. Естественно, это топик был», — сказал директор школы № 92 Максим Калинин.

По его словам, подросток, выбирая наряд на 1 сентября, не посоветовался с родителями: в этот момент они были на работе. Школьница уже поняла, что поступила некорректно, и в следующий раз так не сделает, заявил Калинин. Он подчеркнул, что девочка «все осознала прекрасно». Помимо этого, директор сообщил, что школьницу в образовательном учреждении не ругают и не осуждают. Она хорошо учится, добавил он.

О том, что школьница в Екатеринбурге пришла на линейку 1 сентября в лифчике, юбке и на каблуках, стало известно ранее 2 сентября. Девочка не смогла объяснить, почему пришла на праздник в таком виде. Ее вместе с родителями пригласили в школу для беседы.

В Екатеринбурге другой школьник пришел в гимназию на линейку в честь Дня знаний в женском платье. Одноклассники гимназиста рассказали, что школьник решил подурачиться. Как сообщила классная руководительница семиклассника, 2 сентября его родители придут в школу для разговора с завучем.