Минобороны отчиталось о ликвидации командного состава мотопехотной бригады ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ

Российские войска уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 2 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен», — заявили в оборонном ведомстве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что союзные войска смогли взломать эшелонированную оборону ВСУ в Донбассе. Также он сообщил о взятии под контроль крупного узла обороны украинских войск в поселке Пески.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).