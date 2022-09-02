Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны отчиталось о ликвидации командного состава мотопехотной бригады ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Российские войска уничтожили командный состав 56-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в пятницу, 2 сентября, журналистам сообщили в Минобороны России.

«В результате высокоточного удара ВКС России по командному пункту ликвидировано 18 военнослужащих, в том числе 12 офицеров, еще 31 военнослужащий ранен», — заявили в оборонном ведомстве.

Материалы по теме:
«До сих пор боюсь открытого неба» Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
«До сих пор боюсь открытого неба»Северодонецк перешел под контроль ЛНР. Как горожане пережили бои за город?
8 августа 2022
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной. Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
ФСБ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.Какую роль в этом преступлении сыграли украинские спецслужбы и боец полка «Азов»?
22 августа 2022
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон. Кто вступает в него и почему?
В составе ВСУ появился белорусский национальный батальон.Кто вступает в него и почему?
19 августа 2022

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что союзные войска смогли взломать эшелонированную оборону ВСУ в Донбассе. Также он сообщил о взятии под контроль крупного узла обороны украинских войск в поселке Пески.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о новых потерях ВСУ при контрнаступлении
ВКС России поразили пункт временной дислокации 17-й танковой бригады ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении более 30 украинских военных
Стало известно о срыве трансфера 19-летнего игрока сборной России в «Милан»
Британские активисты приклеили себя суперклеем к креслу спикера Палаты общин
Минобороны заявило о ликвидации переоборудованного для ракет США истребителя ВСУ
NOFX объявили о завершении карьеры после 2023 года
Минобороны отчиталось о ликвидации командного состава мотопехотной бригады ВСУ
Сильный град с дождем в Москве попал на видео
В США рекордно выросли ставки по ипотеке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.