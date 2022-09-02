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Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны ВСУ в Донбассе

Министр обороны Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны украинских войск
СюжетМинобороны:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Союзные войска смогли взломать эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

Глава Минобороны отметил, что оборона украинских войск была подготовлена в инженерном плане. Также он заявил о взятии под контроль крупного узла обороны ВСУ в поселке Пески.

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«При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», — сказал Шойгу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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