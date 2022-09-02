Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны ВСУ в Донбассе
Министр обороны Шойгу заявил о взломе эшелонированной обороны украинских войскСюжетМинобороны:
Союзные войска смогли взломать эшелонированную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.
Глава Минобороны отметил, что оборона украинских войск была подготовлена в инженерном плане. Также он заявил о взятии под контроль крупного узла обороны ВСУ в поселке Пески.
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«При отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь», — сказал Шойгу.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).