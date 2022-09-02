Российского полицейского отправили под домашний арест за получение взятки

В Казани начальника полиции отправили под домашний арест за взяточничество

В Казани суд отправил под домашний арест на два месяца начальника полиции, замначальника отдела МВД по Сармановскому району за коррупцию и превышение полномочий. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, фигурант получил взятку в размере 25 тысяч рублей от задержанного за покровительство. Деньги передал подчиненный россиянина и рассказал правоохранителям о случившемся. Известно, что он также находится под домашним арестом по этому делу.

Если вина сотрудников подтвердится, то их уволят со службы и они понесут наказание.

Ранее стало известно, что Виктору Мохову, известному как скопинский маньяк, заменили домашний арест на реальный — он пробудет в изоляторе как минимум до 7 октября.

