Скопинскому маньяку Мохову заменили домашний арест на реальный

Скопинскому маньяку Виктору Мохову заменили домашний арест на реальный

Виктору Мохову, известному как скопинский маньяк, заменили домашний арест на реальный — он пробудет в изоляторе как минимум до 7 октября. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, Мохов проходит фигурантом уголовного дела об убийстве, совершенном в его доме: скопинский маньяк помог товарищу спрятать тело после совершения преступления. Домашний арест был заменен на реальный из-за нарушения условий: Мохов пользовался интернетом и приводил к себе гостей.

О том, что скопинский маньяк Виктор Мохов был отправлен под домашний арест, сообщалось 12 августа. Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил Мохова на время расследования дела об укрывательстве преступления под домашний арест до 7 октября. Ему запрещено общаться с журналистами и фигурантами дела, а также пользоваться интернетом и телефоном. Мохову грозит до двух лет колонии.

До этого сообщалось, что Виктор Мохов, вышедший на свободу весной 2021 года, может стать фигурантом нового уголовного дела о сокрытии убийства.