Зеленский предложил создать на Украине аграрные кластеры

Президент Украины Зеленский предложил создать в стране наибольший кластер агропереработки

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать в стране аграрные кластеры. Об этом он заявил во время выступления на международном экономическом форуме «Амброзетти» в Италии, передает РИА Новости.

«Украина — уже один из наибольших в мире производителей агрокультуры. Вместе с вами мы можем построить и один из наибольших кластеров агропереработки, <…> сделав Украину местом производства доступных продуктов питания для всего мира», — заявил глава государства.

Украина, считает Зеленский — идеальная страна для размещения любых перерабатывающих предприятий, на ее территории есть значительное количество практически всех ресурсов и ископаемых, а также квалифицированных кадров. Кроме того президент отметил быструю логистику и хороший доступ на европейский рынок.