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Зеленский пообещал французским предпринимателям «тысячи контрактов»

Президент Украины Зеленский заявил о готовности предложить французам «тысячи контрактов»

Фото: Andrew Kravchenko / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности предложить французским предпринимателям «тысячи контрактов» и «тысячи работников». Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на форумен французского движения предпринимателей (MEDEF), передает ТАСС.

Украина, подчеркнул Зеленский, нуждается во французском бизнесе для восстановления страны в послевоенный период. Особенно, отметил он, страна заинтересована в работе французских энергокомпаний в украинском секторе добычи газа.

Кроме того, президент ожидает от французского строительного бизнеса участия в модернизации городской инфраструктуры страны в сфере водоснабжения и переработки отходов. Также в Киеве ожидают активного участия в восстановлении республики со стороны автомобильной промышленности и агропромышленного сектора Франции.

Ранее Украина и Турция подписали меморандум о восстановлении инфраструктуры страны. Планируется, что турецкий бизнес и государственные структуры смогут развивать на Украине конкретные проекты по восстановлению, а также проводить консультации.

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Алевтина Запольская
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