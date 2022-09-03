ВСУ не смогли закрепиться на Николаево-Криворожском направлении

В Минобороны РФ: ВСУ безуспешно пытаются закрепиться на Николаево-Криворожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают безуспешные попытки закрепиться на отдельных участках на Николаево-Криворожском направлении. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

