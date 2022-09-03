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Минобороны заявило о попытке Киева захватит Запорожскую АЭС

Минобороны России заявило попытке Киева захватит Запорожскую АЭС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции (АЭС) представителей МАГАТЭ, Киев в очередной раз попытался захватить АЭС. Об этом заявили в Минобороны России.

По данным ведомства, 2 сентября около 23 часов по московскому времени две группке катеров и моторных лодок попытались высадиться на побережье Каховского водохранилища в районе Энергодара и Днепропрудного.

Уточняется, что на катерах и лодках находились свыше 250 человек из числа сил специальных операций и иностранных наемников.

Варвара Кошечкина
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