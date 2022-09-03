В Москве 16-летнюю девушку арестовали после убийства 85-летнего прадеда

В Москве 16-летнюю девушку арестовали после убийства своего 85-летнего прадеда

В Москве 16-летнюю девушку арестовали после того, как она призналась в убийстве прадеда. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, преступление было совершено вечером 31 августа в квартире жилого дома на улице Радужной. После того как мужчина поссорился с 16-летней правнучкой, девушка нанесла ему множество ранений сковородкой и ножом. Основная часть ударов пришлась в голову и в область туловища. Пенсионер умер на месте.

Осознав, что это произошло, девушка смыла следы крови на ноже и сковородке, а затем сообщила сестре и бабушке, что нашла тело прадеда.

Об убийстве 85-летнего мужчины в Москве сообщалось 2 сентября. Жертве нанесли 17 ударов ножом или другим острым предметом. Представитель управления Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова сообщила «Ленте.ру», что в качестве фигурантки уголовного дела задержана 16-летняя девушка. Иванова уточнила, что на допросе подозреваемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что совершила убийство в ссоре на бытовой почве.