Девушка-подросток задержана по подозрению в убийстве 85-летнего деда в Москве

16-летняя россиянка задержана по подозрению в убийстве 85-летнего деда в Москве: следствие полагает, что жертве нанесли 17 ударов ножом или другим острым предметом. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает РЕН со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

В то же время представитель Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова подтвердила «Ленте.ру», что в качестве фигурантки уголовного дела задержана 16-летняя девушка.

Иванова уточнила, что на допросе подозреваемая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Она пояснила, что совершила убийство в ссоре на бытовой почве.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае суд рассмотрит дело 48-летнего мужчины, который изнасиловал и убил 21-летнюю девушку 16 лет назад. Следствие полагает, что в сентябре 2006 года в лесу фигурант напал на жертву, надругался над ней, а затем задушил. В тот период времени следователям не удалось раскрыть преступление, однако в 2022 году сотрудники СКР обратили внимание на заключенного колонии, который отбывал наказание за аналогичные преступления и грабеж.