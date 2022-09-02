Российского заключенного осудят за изнасилование и убийство девушки в 2006 году

В Хабаровском крае осудят заключенного, который изнасиловал и задушил девушку 16 лет назад

В Хабаровском Крае суд рассмотрит дело 48-летнего мужчины, который изнасиловал и убил 21-летнюю девушку 16 лет назад. Об этом в пятницу, 2 сентября, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, в сентябре 2006 года в лесу фигурант напал на жертву, надругался над ней, а затем задушил.

Тогда следователям не удалось раскрыть преступление, однако в 2022 году сотрудники СКР обратили внимание на заключенного колонии, который отбывал наказание за аналогичные преступления и грабеж. С помощью экспертиз удалось установить причастность осужденного к преступлению 2006 года. Фигурант не признал вину.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «к» части 2 статьи 105 («Убийство»), части 1 статьи 131 («Изнасилование») и части 1 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.