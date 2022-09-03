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Митингующие в Чехии потребовали отставки правительства

Организаторы митинга в Чехии потребовали отставки правительства до 25 сентября

Фото: David W Cerny / Reuters

Организаторы митинга на Вацлавской площади в Праге потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой до 25 сентября. Об этом сообщает ТАСС.

В акции протеста, по последним данным, участвуют более 100 тысяч человек.

«Если правительство не подаст в отставку до 25 сентября, то на общереспубликанской демонстрации 28 сентября мы объявим, согласно Конституции Чехии, о гражданском праве на неповиновение, а также о проведении акций с целью [оказания] давления [на кабмин]», — заявили организаторы.

По их словам, уже ведутся переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки.

Участники митинга призвали к немедленным переговорам с Россией для заключения прямых контрактов на поставку российского газа. Они также возложили на кабмин ответственность за энергетический кризис и усиливающуюся инфляцию.

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Варвара Кошечкина
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