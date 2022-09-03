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На Украине при взрыве гранатомета пострадали дети

РИА Новости: в Чернигове при взрыве гранатомета на выставке оружия пострадали трое детей

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В украинском городе Чернигове при взрыве боеприпаса на выставке оружия пострадали дети. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы областной администрации Вячеслава Чауса.

Согласно информации, на выставке сработал ручной противотанковый гранатомет. «На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадали, в частности, двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии», — рассказал Чаус.

Отмечается, что на данный момент решается вопрос о задержании лиц, которые причастны к произошедшему, и предъявлении им обвинений по подозрению в нарушении правил обращения с оружием.

В мае противотанковый гранатомет взорвался в багажнике автомобиля в подмосковном городе Мытищи. Пострадали двое пассажиров машины. Их госпитализировали. Также в багажнике были обнаружены заряды, предположительно, европейского производства.

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Мария Винар
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