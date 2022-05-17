Взрыв гранатомета в автомобиле в Подмосковье попал на видео

Момент взрыва гранатомета в багажнике машины в подмосковных Мытищах сняла видеокамера

Раскрыты подробности взрыва гранатомета в автомобиле в Подмосковье

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Момент взрыва противотанкового гранатомета в багажнике автомобиля в подмосковном городе Мытищи попал на видео. Запись во вторник, 17 мая, публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видны припаркованные машины и двое мужчин, пригнувшихся от взрыва.

Ранее сообщалось, что снаряд, вылетевший из гранатомета, попал в соседний автомобиль, но не разорвался. По словам источника «Ленты.ру», боеприпас вылетел из багажника легкового автомобиля и попал в припаркованную рядом машину, не успев встать на боевой взвод. «Двигатель гранаты не включился, сработал вышибной заряд», — отметил источник.

О взрыве стало известно 17 мая. По предварительным данным, боеприпас ручного противотанкового гранатомета вылетел из легкового автомобиля. Пострадали двое пассажиров машины. Их госпитализировали. Также в багажнике обнаружили заряды, предположительно, европейского производства.

На месте работает полиция. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Жителей ближайших домов эвакуировали.