Раскрыты подробности взрыва гранатомета в автомобиле в Подмосковье

Снаряд из взорвавшегося в автомобиле в Мытищах гранатомета попал в соседнюю машину

В подмосковных Мытищах снаряд, вылетевший из гранатомета, попал в соседний автомобиль, но не разорвался. Подробности «Ленте.ру» раскрыл источник в правоохранительных органах.

По его словам, боеприпас вылетел из багажника легкового автомобиля и попал в припаркованную рядом машину, не успев встать на боевой взвод. «Двигатель гранаты не включился, сработал вышибной заряд», — отметил источник.

О взрыве стало известно 17 мая. По предварительным данным, боеприпас ручного противотанкового гранатомета вылетел из легкового автомобиля. Пострадали двое пассажиров машины. Их госпитализировали. Также в багажнике обнаружили заряды, предположительно европейского производства.

На месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Жителей ближайших домов эвакуировали.