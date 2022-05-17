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Раскрыты подробности взрыва гранатомета в автомобиле в Подмосковье

Снаряд из взорвавшегося в автомобиле в Мытищах гранатомета попал в соседнюю машину

Фото: Telegram-канал SHOT

В подмосковных Мытищах снаряд, вылетевший из гранатомета, попал в соседний автомобиль, но не разорвался. Подробности «Ленте.ру» раскрыл источник в правоохранительных органах.

По его словам, боеприпас вылетел из багажника легкового автомобиля и попал в припаркованную рядом машину, не успев встать на боевой взвод. «Двигатель гранаты не включился, сработал вышибной заряд», — отметил источник.

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О взрыве стало известно 17 мая. По предварительным данным, боеприпас ручного противотанкового гранатомета вылетел из легкового автомобиля. Пострадали двое пассажиров машины. Их госпитализировали. Также в багажнике обнаружили заряды, предположительно европейского производства.

На месте работает полиция, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Жителей ближайших домов эвакуировали.

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Мария Рубникович
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