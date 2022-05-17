В Подмосковье в легковом автомобиле взорвался боеприпас

В Мытищах два человека пострадали в результате взрыва боеприпаса в автомобиле

В подмосковных Мытищах полиция устанавливает обстоятельства взрыва легкового автомобиля, в результате которого пострадали два человека. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, в машине взорвался неизвестный боеприпас. Как уточняет Telegram-канал «112», это был боеприпас ручного противотанкового гранатомета. Также в багажнике автомобиля обнаружили заряды, предположительно европейского производства.

По данным канала, пострадавших госпитализировали, а жителей ближайших домов эвакуировали.

Ранее сообщалось, что российские силовики нашли два схрона с оружием на территории Херсонской области. Один схрон был обнаружен во дворе многоквартирного дома, а другой — под полом кухни в квартире. Там были найдены автоматы Калашникова, снаряженные магазины и патроны к ним, пистолеты, гранаты, ножи, кастеты, наручники и каски. По предварительным данным, оружие было оставлено украинскими спецслужбами для проведения диверсий в регионе.

