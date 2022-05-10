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Российские силовики обнаружили два схрона с оружием под Херсоном

В Херсонской области нашли два схрона с оружием, оставленным для проведения диверсий

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские силовики нашли два схрона с оружием на территории Херсонской области. Как сообщает РИА Новости, оружие было оставлено украинскими спецслужбами для проведения диверсий в регионе.

По данным агентства, один схрон был обнаружен во дворе многоквартирного дома, а другой — под полом кухни в квартире. Там были найдены автоматы Калашникова, снаряженные магазины и патроны к ним, пистолеты, гранаты, ножи, кастеты, наручники и каски.

Сотрудники силовых структур рассказали, что оружие удалось обнаружить в результате отработки показаний, который дал бывший украинский полицейский, командир роты особого назначения главного управления нацполиции Херсонской области подполковник Николай Саламаха.

4 мая сообщалось, что военнослужащие Росгвардии обнаружили в Харьковской области крупный склад боеприпасов к реактивной системе залпового огня «Град». Они изъяли и вывезли в безопасное место более 600 боеприпасов.

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Евгения Наумова
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