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Росгвардейцы нашли замаскированный склад с боеприпасами в Харьковской области

Росгвардия обнаружила крупный склад боеприпасов к РСЗО «Град» в Харьковской области

Фото: Росгвардия

Военнослужащие Росгвардии обнаружили крупный склад боеприпасов к реактивной системе залпового огня «Град», спрятанный в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы провели разведку и нашли два замаскированных схрона противника. Оттуда изъято и вывезено в безопасное место более 600 боеприпасов, которые переданы в артиллерийское соединение Вооруженных сил России.

3 мая сообщалось, что росгвардейцы обнаружили крупный схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным вооружением и боеприпасами, также находившийся в Харьковской области. В ведомстве подчеркнули, что благодаря обнаружению схрона были сорваны планы украинских националистов по внезапному нападению на колонны ВС РФ.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Президент Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Любовь Ширижик
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