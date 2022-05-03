Росгвардия обнаружила под Харьковом крупный схрон с оружием для ВСУ

Росгвардия нашла в Харьковской области крупный схрон с оружием для диверсантов ВСУ

Росгвардейцы обнаружили крупный схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным вооружением и боеприпасами в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий сотрудники ведомства нашли крупный схрон с боеприпасами диверсионной группы ССО Украины в Изюмском районе Харьковской области.

«Обследуя район опорного пункта, обеспечивающего движение воинских колонн, росгвардейцы нашли в лесном массиве два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета. Кроме того, в тайнике находилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия на несколько суток», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря обнаружению схрона были сорваны планы украинских националистов по внезапному нападению на колонны ВС РФ.

