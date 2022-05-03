Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Росгвардия обнаружила под Харьковом крупный схрон с оружием для ВСУ

Росгвардия нашла в Харьковской области крупный схрон с оружием для диверсантов ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Росгвардейцы обнаружили крупный схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранным вооружением и боеприпасами в Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий сотрудники ведомства нашли крупный схрон с боеприпасами диверсионной группы ССО Украины в Изюмском районе Харьковской области.

«Обследуя район опорного пункта, обеспечивающего движение воинских колонн, росгвардейцы нашли в лесном массиве два турецких, два шведских и три американских противотанковых гранатомета. Кроме того, в тайнике находилось большое количество боевой экипировки и запасы продовольствия на несколько суток», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что благодаря обнаружению схрона были сорваны планы украинских националистов по внезапному нападению на колонны ВС РФ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин подписал указ о контрсанкциях
В Госдуме уточнили информацию о переходе к четырехдневной рабочей неделе
Жестоко избивший кота мужчина объяснил свои действия самозащитой
Российские торговые сети попросили Казахстан о помощи
В Германии призвали Украину извиниться перед Штайнмайером ради визита Шольца
Появились подробности убийства 26-летнего российского хоккеиста
Шольц заявил о готовности Германии отказаться от российского угля
В Совфеде назвали условие введения ОСАГО для электросамокатов
Экс-депутат Рады заявил о желании Зеленского «стереть Херсон с лица земли»
Германия поставит Украине тяжелые артиллерийские орудия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.