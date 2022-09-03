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Польша решила общаться с Германией по вопросу репараций дипломатическими нотами

Премьер Польши сообщил о вызове ФРГ на переговоры о репарациях дипломатической нотой

Фото: Mateusz Wyrzykowski / Unsplash

Польша дипломатической нотой пригласит ФРГ на переговоры о репарациях за ущерб, причиненный в годы Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Также политик добавил, что Варшава будет добиваться выплат от Берлина всеми возможными путями. Он пояснил, что репарации нужны, чтобы «польско-германское примирение стало образцовым без огромного чувства несправедливости».

Ранее пресс-секретарь польского кабмина Петр Мюллер заявил, что Польша даст Германии время на ознакомление с требованиями о репарациях, а затем предпримет дальнейшие действия.

В пресс-службе МИД ФРГ, в свою очередь, на выдвинутые требования в выплатах подчеркивали, что Германия считает закрытым вопрос репараций Польше. В ведомстве подчеркнули, что Германия по сей день несет на себе груз политической и исторической ответственности за все преступления нацистов в годы Второй мировой войны.

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Марина Совина
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