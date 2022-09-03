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Стали известны способы безопасной дезинфекции смартфонов

Эксперт Кувиков посоветовал использовать изопропиловый спирт для дезинфекции смартфонов

Фото: Mia Baker / Unsplash

Для безопасной дезинфекции смартфонов лучше всего использовать изопропиловый спирт. Такой способ назвал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков, передает RT.

По словам эксперта, для защиты от ковида нужно не только тщательно мыть руки и носить с собой санитайзеры, но и обрабатывать свои гаджеты обеззараживающими средствами. В частности, на стекле, керамике, металле и пластике коронавирус может прожить несколько дней.

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В качестве возможных дезинфицирующих средств специалист назвал этанол и перекись водорода. Однако, как подчеркнул Кувиков, стали известны негативные последствия их частого использования — может испортиться покрытие экрана.

При этом другой эксперт — заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков — в качестве альтернативы посоветовал купить специальный стерилизационный бокс, который продают в интернет-магазинах. Он также порекомендовал время от времени снимать и очищать чехол смартфона 70-процентным раствором изопропилового спирта.

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Ксения Жарова
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