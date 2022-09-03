Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Германии предупредили о волне банкротств

Премьер Баварии Зедер предупредил о волне банкротств и падении уровня жизни из-за кризиса

Фото: Dylan Gillis / Unsplash

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер предупредил, что из-за энергетического кризиса в Германии может произойти падение уровня жизни целых слоев населения и волна банкротств для среднего класса. Об этом он сообщил в интервью газете Bild.

По словам политика, ни одна из поездок канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы министерства экономики Роберта Хабека, направленных на поиски альтернативы топлива из России, не увенчалась успехом. При этом он указал на то, что в стране нет «эффективного пакета мер по облегчению бремени» граждан.

Зедер также отметил, что ему непонятно, на чем основываются заявления Шольца о хорошей подготовке Берлина к зиме. «Не хватает газа и энергии. Если уровень заполненности газохранилищ как раз на юге страны значительно не удастся повысить, то на зиму не хватит [газа]», — добавил он.

Ранее 1 сентября на встрече в Эссене с гражданами канцлер ФРГ заявил, что Германия, вероятно, сможет преодолеть грядущую зиму в случае, если Россия остановит поставки газа.

Он напомнил о принятых немецким правительством мерах по сокращению зависимости от российского топлива — в частности, о заполнении газохранилищ, сокращении энергопотребления и поиске альтернатив в других странах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Медведев назвал лучшую гарантию сохранения великой России
В Германии заявили о нехватке мест для украинских беженцев
Москвичам спрогнозировали теплую субботу
Эрдоган похвалил Россию за помощь в организации миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Эрдоган выразил соболезнования Путину по поводу смерти Горбачева
Ирина Шейк и Брэдли Купер запланировали еще одного ребенка
Обвиняемая в поджогах в Екатеринбурге американка сбежала из-под ареста
Число погибших на Камчатке туристов возросло
В Германии предупредили о волне банкротств
На церемонии прощания с Горбачевым появился европейский лидер
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.