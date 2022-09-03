Кадыров заявил о завершении формирования в Чечне мотострелкового полка

Глава Чечни Кадыров заявил об окончании формирования 78-го мотострелвого полка

В Чеченской Республике завершилось формирование 78-го мотострелкового полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Об этом сообщил глава российского региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Полк входит в состав 42-й мотострелковой дивизии. Начиная с сегодняшнего дня, военнослужащие нового подразделения могут приступить к полноценному несению службы», — написал глава Чечни.

Он заявил, что в полку состоят достойные военнослужащие, его командующим является Зайнди Зингиев. Кадыров назвал Зингиева настоящим патриотом, подчеркнув, что весь личный состав сформированной бригады готов посвятить себя защите России.

Ранее Кадыров опубликовал кадры отправки самолетов с добровольцами на Украину. Глава Чечни рассказал об антифашистских взглядах добровольцев.