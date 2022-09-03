Четверо туристов погибли на Камчатке

«112»: четверо туристов сорвались и упали в пропасть при восхождении на Ключевскую сопку

На Камчатке погибли четверо туристов, которые должны были взойти на Ключевскую сопку. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, на Камчатку отправилась группа из 12 туристов. Во время восхождения на сопку четыре человека на высоте 4158 сорвались и упали в пропасть.

Еще трое пострадали. На место вылетел вертолет МЧС.

Ранее турист погиб на вулкане в Елизовском районе Камчатки, он был в составе туристической группы из 20 человек. Во время спуска с Мутновского вулкана в южной части полуострова путешественнику резко стало плохо, после чего он умер.