Пушилин заявил об увольнении конфликтовавших с жителями Донецка чиновников

Глава ДНР Пушилин заявил об увольнении чиновников после перепалки с жителями Донецка

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отреагировал на видео конфликта чиновников с местными жителями. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Глава ДНР заявил, что чиновники, которые участвовали в конфликте, будут уволены. «Увидел общение с людьми замглавы Кировского района города Донецка Виктора Антоника, а также инспектора орготдела администрации Кировского района Сергея Карпичкова. Крайне возмущен такой ситуацией. Такие руководители нам не нужны. Замглавы района, как и инспектор, допустивший такое общение с людьми, будут уволены», — высказался Пушилин и отметил, что главе района Юрию Будрину вынесут строгий выговор.

Кроме того, политик отметил, что будет организована новая встреча с местными жителями. Также, по словам Пушилина, поставлена задача Председателю Правительства организовать брифинг по проблемам водоснабжения республики.

Ранее в Telegram-канале «Mash на Донбассе» появилось видео, снятое жителями Кировского района Донецка. В кадре Будрин отказался помочь с бурением скважины для воды, которую дончане готовы были профинансировать. В ответ чиновник стал выражаться нецензурными словами и угрожать лишить их даже привозной воды.

Ранее Денис Пушилин призвал освободить города, которые основали русские люди.