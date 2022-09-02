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Пушилин настоял на освобождении всех русских городов

Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить города, которые основали русские люди

Фото: РИА Новости

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на марафоне «Знание» заявил, что города, основанные русскими людьми, должны быть освобождены, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Нам предстоит еще немало, наверное, сделать, а в каком виде и как потом это будет уже возвращаться домой, мы с вами посмотрим. Более того, мы с вами будем в этом участвовать. По-другому уже ничего не будет», — заявил глава ДНР.

Как утверждает Пушилин, наступило историческое время, поэтому он и все жители Донбасса, не читают и изучают историю, а пишут ее.

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Кристина Есикова
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