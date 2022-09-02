Пушилин настоял на освобождении всех русских городов

Глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить города, которые основали русские люди

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на марафоне «Знание» заявил, что города, основанные русскими людьми, должны быть освобождены, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Нам предстоит еще немало, наверное, сделать, а в каком виде и как потом это будет уже возвращаться домой, мы с вами посмотрим. Более того, мы с вами будем в этом участвовать. По-другому уже ничего не будет», — заявил глава ДНР.

Как утверждает Пушилин, наступило историческое время, поэтому он и все жители Донбасса, не читают и изучают историю, а пишут ее.

