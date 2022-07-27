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Глава ДНР заявил о необходимости освободить Киев и другие «русские города»

Глава ДНР Пушилин заявил, что пришло время освободить Киев и другие города Украины

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о необходимости «освобождать русские города» Украины. Об этом он написал 27 июля в своем Telegram-канале.

В публикации, посвященной годовщине освобождения Бреста во время Великой Отечественной войны, Пушилин написал, что этот город стал «образцом мужества и сопротивления русского солдата».

«Сегодня пришло время вновь освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк», — добавил глава ДНР.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Киев планирует вернуть потерянные в ходе специальной военной операции территории в течение трех-шести недель.

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