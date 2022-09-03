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Пушков ответил на слова Шольца об удивленной санкциям России

Сенатор Пушков заявил, что больше всего санкции против России удивили западных лидеров
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале ответил на слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Россия была удивлена санкциям Запада. По его словам, больше всего удивления из-за своих же ограничений испытали лидеры западных стран.

«Что бы ни писал премьер ФРГ, более всего удивлены на самом Западе. И удивлены тем, что в очередной раз не удалось порвать российскую экономику в клочья, как еще в 2014-ом году мечтал Обама», — написал сенатор.

Он пояснил, что те, кто вводил санкции в отношении России сами не представляли, что в итоге экономики их стран пострадают гораздо более ощутимо. Пушков также заявил, что главы западных государств еще не в полной мере осознали, какими окажутся долгосрочные последствия их решений.

Ранее обозреватель The American Conservative Род Дреер рассказал, что Европейский союз (ЕС) и НАТО попали в экономическую ловушку, которую они сами подготовили для президента России Владимира Путина. Он отметил, что Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси и проиграл ее.

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Марина Совина
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