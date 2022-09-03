На Западе заявили о попадании ЕС и НАТО в экономическую ловушку для России

The American Conservative заявил о попадании НАТО и ЕС в экономическую ловушку для Путина

Европейский союз (ЕС) и НАТО попали в экономическую ловушку, которую они сами подготовили для президента России Владимира Путина. Об этом заявил обозреватель The American Conservative Род Дреер.

Запад начал полномасштабную экономическую войну против Росси. И проиграл. Возмездие России теперь грозит парализовать Европу и только дураки могут быть этому удивлены

Род Дреер обозреватель The American Conservative

Автор статьи напомнил о словах журналиста Гэвина Эшендена, который считает, что Европа и Североатлантический альянс поймали сами себя в капкан глобалистской экспансии.

Британцы и европейцы не понимают, почему они должны пожертвовать своим комфортом и экономикой ради Украины, указал Дреер. Он заключил, что они н будете в настроении выслушивать от властей обвинения в симпатии к Путину, когда возмутятся их действиями на фоне кризиса.

Энергетические санкции привели к глубокому кризису в Европе

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что энергетические санкции привели к глубокому кризису в Европе, и дальнейшие решения, например, о потолке цен на нефть, приведут к дестабилизации ситуации на рынке. Его слова приводит РИА Новости.

Вы видите, как лихорадит энергетические рынки, лихорадит их в основном в Европе. Принятые вот эти вот антироссийские меры привели к весьма и весьма глубокому кризису. Привели к ситуации, когда европейцы, причем во многом у США, покупают за бешеные деньги, совершенно неоправданные деньги, сжиженный газ

Дмитрий Песков официальный представитель Кремля

Песков отметил, что американские компании богатеют, в то время как налогоплательщики в Европе беднеют. В России в свою очередь просчитывают разные варианты, как решение о потолке цен скажется на собственном рынке ресурсов. По словам пресс-секретаря российского президента, существуют альтернативные сценарии развития ситуации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о невозможности нормального развития мировой экономики без России. По его словам, санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу.

На Западе снизился процент поддерживающих санкции граждан

В Германии на фоне экономического кризиса снизился процент граждан, которые поддерживают санкции против России, сообщается в материале телеканала Tagesschau.

Как показал опрос ARD-Deutschlandtrend, в настоящее время рестрикции поддерживают 53 процента немцев, в то время как в марте за антироссийскую политику выступали 66 процентов населения. 41 процент граждан не поддержал те ограничения, которые негативно влияют на их благосостояние. Большинство немцев считают, что санкционная политика провалилась.

Государства Запада начали вводить многочленные санкции против компаний из России и россиян на фоне специальной операции на Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что несмотря на все усилия «отменить» Россию не удастся.

