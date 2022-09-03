Ирина Шейк и Брэдли Купер запланировали еще одного ребенка

Page Six: модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер запланировали еще одного ребенка

Российская супермодель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер запланировали еще одного ребенка. Об этом сообщает издание Page Six.

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, звездная пара отправилась на отдых на Багамские острова для того, чтобы возобновить отношения. Кроме того, экс-возлюбленные планируют во второй раз стать родителями. «Это был настоящий семейный отдых, и они подумывают о том, чтобы снова быть вместе. Они хотели бы, чтобы у их дочери был брат или сестра», — рассказал инсайдер.

О романе Шейк и Купера стало известно в 2015 году. Спустя два года после начала отношений у возлюбленных появилась дочь, которую назвали Леей. После этого пара объявила о помолвке, но в 2019 году они расстались.

В августе Ирина Шейк в откровенном образе сфотографировалась рядом со свиньей и рассмешила поклонников. Знаменитость опубликовала серию фотографий с отдыха, на которых она снялась в голубом купальнике с цветочным принтом и черной юбке-сетке длины макси. На одном из кадров звезда запечатлена сидящей на пляже в солнцезащитных очках рядом с животным, а на другом изображении кормит свиней в компании Брэдли Купера. «Хотела пошутить, что Ира тусит с бывшим, а оказалось действительно с ним», — высказалась одна из подписчиц.