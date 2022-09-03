Украина заявила о готовности поставлять электроэнергию в Германию

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о готовности Киева поставлять электроэнергию в Германию

Украина экспортирует электроэнергию в ряд стран Евросоюза (ЕС) и готова начать поставки в Германию, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, пишет ТАСС со ссылкой на DPA.

Украинский политик уточнил, что государство экспортирует электроэнергию в Молдавию, Румынию, Словакию и Польшу. «Но мы, конечно, готовы также включить в экспорт Германию», — подчеркнул он.

Премьер отметил, что Украина может вырабатывать большие объемы электричества, используя силы атомных электростанций. «Я подниму этот вопрос во время своего визита в Берлин, а затем в Брюссель», — сообщил Шмыгаль.

Он объяснил, что после синхронизации украинской и европейской энергосетей в середине марта Киев ежедневно отправляет в ЕС и Молдавию от 400 до 700 мегаватт электроэнергии. Украина хочет увеличить поставки в ЕС, так как это будет выгодно для обеих сторон. «ЕС получит энергию, а мы — валюту, в которой срочно нуждаемся», — добавил он.

23 февраля остановили импорт белорусской электроэнергии на Украину.