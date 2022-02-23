Украина приостановила импорт белорусской электроэнергии

Импорт белорусской электроэнергии на Украину остановили 23 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

По данным сайта, в заявке на среду Украина получает 0 мегаватт из Белоруссии. Это подтверждается информацией на сайте «Укрэнерго». Во вторник, 22 февраля, поставки электроэнергии из Белоруссии в некоторые часы достигали максимума — 900 мегаватт.

В данный момент, согласно информации «Укрэнерго» страна не экспортирует и не получает электроэнергию из-за рубежа. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 24 по 26 февраля энергосистема страны будет работать в изолированном режиме — без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев находится в финальной стадии реализации плана по отключению страны от российской и белорусской энергосистем и интеграции в европейскую. Завершить процесс, по словам чиновника, планируется в 2023 году.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы белорусского коллеги Александра Лукашенко лишить Украину электричества. Президент заявил, что в случае запрета на экспорт электроэнергии из Белоруссии Украина тоже может «что-то запретить».