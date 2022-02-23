Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Украина приостановила импорт белорусской электроэнергии

Энергосистема Украины начала тестовую работу в изолированном режиме

Фото: Shutterstock

Импорт белорусской электроэнергии на Украину остановили 23 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайте Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).

По данным сайта, в заявке на среду Украина получает 0 мегаватт из Белоруссии. Это подтверждается информацией на сайте «Укрэнерго». Во вторник, 22 февраля, поставки электроэнергии из Белоруссии в некоторые часы достигали максимума — 900 мегаватт.

В данный момент, согласно информации «Укрэнерго» страна не экспортирует и не получает электроэнергию из-за рубежа. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 24 по 26 февраля энергосистема страны будет работать в изолированном режиме — без параллельной работы с энергосистемами России и Белоруссии.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев находится в финальной стадии реализации плана по отключению страны от российской и белорусской энергосистем и интеграции в европейскую. Завершить процесс, по словам чиновника, планируется в 2023 году.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы белорусского коллеги Александра Лукашенко лишить Украину электричества. Президент заявил, что в случае запрета на экспорт электроэнергии из Белоруссии Украина тоже может «что-то запретить».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Спрогнозирован ответ НАТО на ввод войск России в Донбасс
Турция отказалась выбирать между Россией и Украиной
Испанская фигуристка объяснила попадание допинга в ее организм на Играх в Пекине
Великобритания пересмотрит выдачу лицензии на вещание RT
Минфин России объявил о мерах поддержки в связи с санкциями США
Пушилин высказался о границах ДНР и ЛНР
Кинологи рассказали о правильной реакции хозяев на собачьи метки в доме
Стало известно мнение россиян о признании ДНР и ЛНР
Китай выступил против санкций в отношении России
Украина приостановила импорт белорусской электроэнергии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.