Зеленский ответил на угрозы Лукашенко лишить Украину электричества

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы своего белорусского коллеги Александра Лукашенко лишить страну поставок электричества в случае войны с Россией. Его цитирует Telegram-канал «Политика Страны».

Отвечая на вопрос журналиста, Зеленский назвал Лукашенко «одним товарищем». «Один товарищ, человек, из Беларуси заявил, что если будет эскалация, то они прекратят поставки электроэнергии. Я попросил предоставить статистику товарообмена. 6 миллиардов. Из них Украина экспортирует 1,5 миллиарда, Беларусь — 4,5 миллиарда. Пострадают люди», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что в случае запрета на экспорт электроэнергии из Белоруссии Украина тоже может «что-то запретить». Однако такой расклад Зеленский назвал «каменным веком».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал лишить Украину поставок электроэнергии и и горюче-смазочных материалов (ГСМ), если она вступит в противостояние с Россией и начнет проводить боевые действия в Донбассе.