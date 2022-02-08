Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский ответил на угрозы Лукашенко лишить Украину электричества

Зеленский назвал «каменным веком» прекращение поставок электроэнергии из Белоруссии

Фото: Офіс Президента України

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы своего белорусского коллеги Александра Лукашенко лишить страну поставок электричества в случае войны с Россией. Его цитирует Telegram-канал «Политика Страны».

Отвечая на вопрос журналиста, Зеленский назвал Лукашенко «одним товарищем». «Один товарищ, человек, из Беларуси заявил, что если будет эскалация, то они прекратят поставки электроэнергии. Я попросил предоставить статистику товарообмена. 6 миллиардов. Из них Украина экспортирует 1,5 миллиарда, Беларусь — 4,5 миллиарда. Пострадают люди», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что в случае запрета на экспорт электроэнергии из Белоруссии Украина тоже может «что-то запретить». Однако такой расклад Зеленский назвал «каменным веком».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал лишить Украину поставок электроэнергии и и горюче-смазочных материалов (ГСМ), если она вступит в противостояние с Россией и начнет проводить боевые действия в Донбассе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Объявлены номинанты на «Оскар»
В России оценили влияние Макрона на Зеленского
Россиянам дали советы на случай отмены или задержки рейса
Названы рекордно подорожавшие стройматериалы
Врач раскрыла причины выпадения волос после перенесенного COVID-19
Дрона превратили в поводыря
Зеленский рассказал об общих взглядах с Макроном
Пятеро строивших АЭС в Бангладеш россиян умерли за 11 дней
Путин назвал преждевременным отказ от нефти и газа
Российская саночница Иванова завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.