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В Германии призвали спасти немецкую экономику с помощью российского газа

Премьер Саксонии Кречмер призвал спасти экономику ФРГ с помощью газа из России

Фото: Shutterstock

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал спасти экономику ФРГ с помощью российского газа, в котором страна очевидно нуждается. Об этом сообщает Die Welt.

Он добавил, что дефицит топлива из России привел к резкому скачку цен на основное сырье и энергетику. В частности, из-за высокой стоимости топлива и света прекратили работать местные заводы по производству азота.

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По словам политика, из-за антироссийских санкций ФРГ могут грозить более серьезные экономические последствия, чем после кризиса 2008 года. Кремер отметил, что торговые палаты и торговые ассоциации требуют от правительства «проснуться и начать действовать».

Премьер-министр Саксонии посетовал, что Берлин покупает сланцевый газ в США, но при этом в стране не разрабатываются собственные месторождения. Политик также выразил надежду, что по окончании украинского конфликта ФРГ сможет вернуться к торговле с Москвой.

Ранее 3 сентября глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах допустил увеличение размера сбора за газ с потребителей в Германии. В частности, он поддержал введение в размере 2,419 евроцента за киловатт-час, запланированное с 1 октября.

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Ксения Жарова
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