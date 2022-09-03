В Германии допустили увеличение размера сбора за газ с потребителей

Глава Uniper Маубах допустил увеличение размера сбора за газ с потребителей в Германии

Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу ZDF допустил увеличение размера сбора за газ с потребителей в Германии. Его слова приводит ТАСС.

Он поддержал введение сбора в размере 2,419 евроцента за киловатт-час, запланированное с 1 октября, напомнив, что он служит в первую очередь для обеспечения безопасности поставок.

По словам Маубаха, неизвестно, нужно ли будет увеличивать этот тариф, все будет зависеть от цен на рынке газа. «Это может произойти, как я уже сказал, если эти очень, очень высокие уровни цен, которые мы сейчас наблюдаем, сохранятся, есть некоторая вероятность того, что сбор на газ необходимо будет увеличить», — сказал он.

Глава Uniper заверил, что есть и хорошие сигналы, например то, что Германия относительно хорошо заполнила газохранилища. Он предупредил о «большой ценовой волне», когда наблюдается взрыв стоимости энергоносителей.

Маубах пояснил, что речь идет о повышении цен, поскольку эта ситуация тяжелым бременем легла на отрасль, а следовательно на потребителей, в том числе в промышленности.

Ранее в Германии решили исключить «халявщиков» из программы компенсаций на газ. Как заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, к помощи на фоне сокращения поставок российского топлива должны иметь доступ только те компании, которые в ней действительно нуждаются.

