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В Германии решили исключить «халявщиков» из программы компенсаций на газ

Министр экономики ФРГ Хабек: «халявщики» не должны иметь доступ к компенсациям на газ

Фото: Victor Lisitsyn/ Globallookpress.com

В Германии решили исключить «халявщиков» из программы компенсаций на газ. Как заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в интервью радиостанции Deutschlandfunk, к помощи на фоне сокращения поставок российского топлива должны иметь доступ только те компании, которые в ней действительно нуждаются.

«Что нам точно не нужно, это чтобы халявщики, получающие хорошие прибыли, имели доступ к помощи», — подчеркнул глава ведомства.

В Германии с 1 октября введут специальный сбор для потребителей газа в размере 2,4 евроцента за кВт⋅ч. Дополнительные средства будут направлены на частичную компенсацию затрат-импортеров топлива.

Хабек указал, что для получения помощи предприятие должно участвовать в обеспечении энергетической безопасности страны, компенсируя недостающие объемы российского газа в достаточной пропорции. Оно также не должно выплачивать премии и дивиденды, пока претендует на государственную поддержку.

Ранее министр экономики ФРГ заявил, что рост цен на газ в Европе связан с отказом от российских ископаемых источников энергии. Берлин, по его словам, сможет обеспечить себя углем и нефтью без России, однако «в вопросе газа есть проблемы».

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Марина Совина
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