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В Германии объяснили рост цен на газ

Глава Минэкономики ФРГ Хабек связал рост цен на газ с отказом от энергоносителей из России

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Рост цен на газ в Европе связан с отказом от российских ископаемых источников энергии. Об этом заявил министр экономики Германии Роберт Хабек, его цитирует ТАСС.

Министр экономики ФРГ объяснил, что инициатива некоторых европейских политиков резко отказаться от российских энергоносителей была легкомысленной. Берлин, по словам Хабека, сможет обеспечить себя углем и нефтью без России, однако «в вопросе газа есть проблемы».

«То, что цены так стремительно растут, объясняется не только повышенным спросом, но и спекуляциями на рынке, которые не важны и ни на чем не основаны», — добавил глава Минэкономики.

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29 августа стало известно, что американские предприятия начали увеличивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу после завершения летних профилактических ремонтов. Загрузка заводов достигла максимума с конца июня, на производство идет 325 миллионов кубометров газа в сутки, причем в ближайшее время показатели будут расти.

28 августа лондонская биржа ICE зафиксировала, что прогнозируемая цена газовых фьючерсов с поставкой топлива в сентябре достигла к последнему торговому дню значения в 3507,3 доллара. Этот результат стал рекордным за всю историю газовых хабов в Европе — с 1996 года. За прошедшую неделю цена выросла на тысячу долларов, то есть практически на 40 процентов.

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Варвара Кошечкина
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