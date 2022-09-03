В России отреагировали на предлагаемое Польшей ограничение въезда

Политолог Фельдман: западные соседи России ускоряют возведение железного занавеса

Ближайшие западные соседи сознательно ускоряют процесс возведения железного занавеса над Европой своими предложениями ограничить въезд россиянам. Так в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал возможность ограничения въезда в ряд стран кандидат политических наук, доцент «Академии труда и социальных отношений» Павел Фельдман.

Пропуск россиян

Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Варшава, Хельсинки и страны Балтии намерены стандартизировать процедуры пропуска россиян через границу. По его словам, государства хотят внедрить единый подход и решения в вопросе виз для граждан России. «Максимальное ограничение — это наш план-максимум», — высказался он.

Страны ЕС, имеющие общую границу с Россией и Белоруссией, очевидно, решили действовать на опережение, не дожидаясь оглашения официальной позиции Брюсселя по визовому вопросу Павел Фельдман политолог

«Мотивация Польши и Балтийских государств понятна: они никогда не отличались особой привлекательностью для российских туристов, но после прекращения авиасообщения с Европой стали перевалочными пунктами на пути их следования по излюбленным маршрутам в Италию, Испанию, Грецию, Францию и Германию», — отметил Фельдман.

При этом политолог убежден, что Финляндия понесет убытки, потому что эта страна ежегодно принимала более миллиона гостей из России.

Тем не менее о полном запрете въезда речи идти не может Павел Фельдман политолог

«Скорее всего, Польшей, Финляндией, Латвией, Эстонией и Литвой будет применен дифференцированный подход к въезжающим на их территорию россиянам. Во-первых, они установят жесткие количественные лимиты на пересечение границы гражданами России. Во-вторых, велика вероятность введения неких политических фильтров. Например, пускать будут только тех, кто подпишет документ о своем несогласии с проведением специальной военной операции. В-третьих, может быть введена плата за пересечение наземной границы с ЕС, а средства демонстративно направят на поддержку ВСУ», — предположил он.

Отношение к российским туристам

Также Фельдман уверен, что, прервав авиасообщение с Россией, Западная Европа уже продемонстрировала свое негативное отношение к российским туристам.

«В этих условиях разумно было бы добровольно отказаться от посещения недружественных стран ЕС, а не искать обходные наземные пути попадания на их территорию. Тем более что гарантий личной безопасности россиянам в шенгенской зоне сейчас никто не предоставит», — заключил он.

1 сентября стало известно, что официальные представители Финляндии, стран Балтии и Польши намерены в ближайшее время провести встречу, на которой обсудят введение визовых ограничений для граждан России.