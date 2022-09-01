Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Стало известно о намерении Финляндии ввести визовые ограничения для россиян

Bloomberg: Финляндия и Польша намерены ввести визовые ограничения для россиян

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальные представители Финляндии, стран Балтии и Польши намерены в ближайшее время провести встречу, на которой обсудят введение визовых ограничений для граждан России. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg, со ссылкой на близкие к процессу источники.

Сообщается, что ограничения коснуться тех россиян, кто въезжает в указанные государства по суше. «Страны будут стремиться в ближайшие недели найти решения, которые позволили бы значительно сократить потоки российских туристов», — заявил в свою очередь министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Ранее председатель комитета по иностранным делам финского парламента Юсси Халла-ахо заявил, что в Финляндии опасаются того, что Россия может одержать победу над Украиной в ходе специальной военной операции. Он указал на тот факт, что и Европа, и США поддерживают Украину «в военном, экономическом, политическом и моральном плане».

25 июля крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз гражданам России. Такое решение было принято на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о гибели 13 сотрудников МЧС при обстреле ВСУ
В Запорожской области понадеялись на раскрытие правды о «грязной бомбе» на ЗАЭС
Лукашенко показал первый созданный в Белоруссии компьютер
В Китае появились фейковые iPhone 14
Дуа Липа ответила на обвинения в плагиате
Британии предрекли появление миллионов бедняков
В «Лукойле» сообщили о состоянии топ-менеджера Маганова перед смертью
Кадыров резко раскритиковал решение Минюста о сборнике изречений пророка
Стало известно о намерении Финляндии ввести визовые ограничения для россиян
Кот ворвался в прямой эфир и ударил журналиста лапой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.