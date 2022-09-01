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Финский депутат испугался победы России в спецоперации

Финский депутат Халла-ахо обеспокоился, как победа России в СВО скажется на имидже Запада

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

В Финляндии опасаются того, что Россия может одержать победу над Украиной в ходе специальной военной операции. Такое заявление сделал председатель комитета по иностранным делам парламента Финляндии Юсси Халла-ахо в эфире телекомпании YLE.

Он указал на тот факт, что и Европа, и США поддерживают Украину «в военном, экономическом, политическом и моральном плане». Именно так ситуацию интерпретирует и Россия, добавил финский депутат.

Вместе с тем Халла-ахо призвал задуматься о том, что произойдет, если победу в конфликте одержит Москва. «Как это отразится на имидже Европы и всего западного общественного строя, например, в странах третьего мира, которые сейчас очень внимательно следят за происходящим здесь?» — обеспокоился он.

Халла-ахо также выразил мнение, что «если Россия добьется результата, который она может интерпретировать как победу, это приведет к новой войне с задержкой в несколько лет».

Ранее крупнейшие парламентские партии Финляндии выступили за приостановку выдачи туристических виз гражданам России. Такое решение было принято на фоне проведения Россией спецоперации на Украине.

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Марина Совина
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