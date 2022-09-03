Жители Праги потребовали дешевого газа

Не менее 70 тысяч человек вышли на улицы Праги, требуя дешевый газ из России

Организаторы митинга «Чехия на первом месте!» на Вацлавской площади в Праге потребовали от властей обеспечение поставок дешевого газа. Об этом пишут České noviny.

Протестующие раскритиковали чиновников за взлетевшие цены на энергоносители и указали, что газ следует закупать в первую очередь в России. Кроме того, они выразили недовольство политическим подчинением страны ЕС, ВОЗ и ООН.

В акции участвовало более 70 тысяч человек. Организаторы, в свою очередь, сообщают о ста тысячах митингующих.

Ранее сообщалось, что пражане потребовали отставки правительства во главе с премьер-министром Петром Фиалой до 25 сентября. По их словам, уже ведутся переговоры с профсоюзами, предпринимателями, фермерами, старостами, сотрудниками транспортной сферы и другими организациями с целью объявления забастовки.